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Aktüel Elazığlı üreticiye 2 milyon 80 bin liralık tohum desteği müjdesi
Aktüel

Elazığlı üreticiye 2 milyon 80 bin liralık tohum desteği müjdesi

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan: - "Tohum desteği kapsamında 1 milyon 560 bin lirası Bakanlıktan 520 bin lirası da çiftçi katkısı olmak üzere 2 milyon 80 bin liralık bir kaynağı ilimizdeki üreticilerimiz ile buluşturuyoruz, hayırlı ve uğurlu olsun"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:28:58 -
Elazığlı üreticiye 2 milyon 80 bin liralık tohum desteği müjdesi

ELAZIĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Elazığlı üreticiye yüzde 75 hibeli olmak üzere tohum desteği sağlanması amacıyla 2 milyon 80 bin liralık kaynak aktarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce dağıtılacak hibe desteği ile kentte 23 bin dekar alanda kuru fasulye, nohut, mercimek, arpa, Macar fiği ve yem bezelyesi ekimi sağlanacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık ve müdürlük olarak kentte tarımsal ekonominin geliştirilmesi amacıyla üreticiye her alanda destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda yakın bir zamanda yine bakanlığın desteği ile kentte yetiştirilen "morkaraman" ve "akkaraman" ırkı 500 damızlık koçun yüzde 50 hibe desteği ile üreticiye dağıtıldığını ifade eden Karahan, şunları belirtti:

"Yine yakın bir zamanda Bakanlığımızın sayılı illerde geliştirmiş olduğu ve 1 milyona mal olan teke ve koç geliştirme merkezlerinden bir tanesi de Elazığ'da kuruldu. Koyun Keçi Birliği ile 500 koçu üreticilerimize dağıttık. Bakanlığımız sürekli sahada çiftçinin üreticinin yanında ve özellikle depremden bu yana sürekli pozitif ayrımcılık yapılarak birçok destekten ilimizin faydalanması için kaynak aktarıyor ve bundan sonra da bu tarz projelerle kaynak aktarmaya devam edecek."

- "300 tonluk tohum desteği sağlanacak"

Karahan, üreticiye verilen bu desteğin hemen ardından Bakan Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda ve Bakan Yardımcısı Hadi Tunç'un yoğun uğraşları ile üreticiye yüzde 75 hibeli olarak tohum desteği sağlandığını dile getirdi.

Hibe desteğinin sağlanmasında katkı sunan herkese teşekkür eden Karahan, şöyle konuştu:

"Bugün yine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilimizin çiftçilerine ve üreticilerine bir müjdesi oldu. Sonbahar ekim sezonunda ekimi yapılmak üzere ilimize Bakanlıktan yüzde 75 hibeli olarak tohum desteği programı çerçevesinde bir kaynak aktarıldı. Burada 2 bin 500 dekar kuru fasulye, 5 bin dekar nohut, 1000 dekar mercimek, 6 bin 500 dekar arpa, 5 bin dekar Macar fiği ve 3 bin dekar alanda yem bezelyesi olmak üzere toplamda 23 bin dekar alanda ekimi yapılmak üzere 300 tonluk tohum desteği sağlıyoruz. Tohum desteği kapsamında 1 milyon 560 bin lirası Bakanlıktan 520 bin lirası da çiftçi katkısı olmak üzere 2 milyon 80 bin liralık bir kaynağı ilimizdeki üreticilerimiz ile buluşturuyoruz, hayırlı ve uğurlu olsun."



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