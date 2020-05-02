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Sağlık

Elazığlı itfaiyeciler bu kez, düşen kan stoku için koştu

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:42:07 -
Elazığlı itfaiyeciler bu kez, düşen kan stoku için koştu

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın kan stoku düştü demesi üzerine Elazığ’da itfaiyeciler farkındalık oluşturmak için kan verdi.


Korona virüs salgını nedeniyle stokların erdiğini açıklayan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü ve şu anda hastaneleri ihtiyaç duyduğu kanı karşılamak için bağışların arttırılması gerektiğini aktarmıştı. Bu açıklamanın ardından farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek için Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kan bağışıyla destek verdi. Elazığ depreminde ilk anda yaptıkları müdahalelerle önemli görev üstlenen itfaiye personeli, itfaiye araçlarıyla çıkarak, öğretmen evi önünde bulunan kan bağışı noktasına gitti. Burada sırayla formları dolduran itfaiye erleri ardından kan verdi.


İftaiye erleri, sağlıkları yerinde olan her vatandaşın tavsiye üzerine düzenli olarak kan vermesinin önemli olduğunu aktararak oluşturulan farkındalığa destek çıkılmasını istedi.

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