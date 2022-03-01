Elazığ'ın "Çedene Kahvesi" tescillendi- Çedene nedir, çedene kahvesi nasıl pişirilir?

Yabani bir fıstık olan çedene hasattan sonra yıkanıp güneşte kurumaya bırakılır. Daha sonrasında kavrularak macun kıvamına getirip ezilerek çedene (menengiç) kahvesi haline gelir. Geleneksel Türk kahvesine göre daha yumuşak bir içime sahiptir.

"Çedene Kahvesi" Türk Patent Enstitüsü'nce tescillenerek Elazığ mutfağının coğrafi işaretli ürünleri arasında yerini aldı.

Elazığ'ın "Çedene Kahvesi" Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hizmet veren Coğrafi Ürünler Çalışma Komisyonu'nun titiz çalışması ile sonuçlandırıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar tarafından Elazığ Çedene Kahvesi Coğrafi Tescil Belgesi Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’a takdim edildi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan belge töreninde yaptığı değerlendirmede Elazığ adına çok önemli bir ürünün coğrafi tescil belgesini almış olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan Arslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma komisyonumuz son bir yıl içerisinde gerçekten hem bugün hem de gelecekte çok daha önemli bir ticari ürün olacak olan Menceki buğdayı ve ‘Elazığ Çedene Kahvesi’ coğrafi tescil belgelerini ilimize kazandırmıştır. Çedene Kahvesi üreten firmalarımızın odamızla iletişim halinde olarak coğrafi işaretli ürün logosu ile bu ürünü paketlemeleri ürüne değer katacak ve ilgili kanun gereğince zincir marketlere dahi verebilecektir. Şehrimizin çok önemli bir değeri olan Elazığ Çenede Kahvesi'ni ilimize kazandıran ekibimize ve Türk Patent ve Marka Kurumumuza gösterdikleri hassasiyet ve hızlı çözüm süreci için teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Sütlü çedene kahvesinin özellikleri nelerdir?

Çedene bir fıstık türünün ezilmesi ile elde edilen kıvamlı bir macundur. Kahvesinin yapımında yalnızca çedene kullanılmaktadır. Sütlü çedene kahvesi içerinde kafein içerikli hiçbir ürün bulunmamaktadır.

Sütlü çedene kahvesi nasıl pişirilir?

Çedene kahvesi toz ya da macun şeklinde satılabilen özel bir kahvedir. Bu kahvenin yapımında su yerine süt kullanılması çok daha hafif ve yumuşak bir kahve elde edilmesine yardımcı olacaktır. Çedene kahvesi macun kıvamında ise 1 fincan süte yarım çay kaşığı kadar atılması yeterli olacaktır. Bunun sebebi kahvenin yoğun ve aromatik bir lezzeti oluşudur. Toz çedene kahvesinde ise klasik Türk kahvesi mantığında hareket edilmeli ve 1 fincan süte 1 tatlı kaşığı çedene kahvesi eklenmelidir. Kahve pişirilme aşamasında yoğun ısıya maruz kalmamalı ve kısık ateşte pişirilmelidir.

Üzerinde oluşan köpük kaç adet kahve yapıldığına bağlı olarak fincanlara pay edilmelidir. Sütlü çedene kahvesi yapımı için alınacak çedene kahvesinin kaliteli olması kahvenin lezzetini pozitif anlamda etkileyecektir