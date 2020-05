Elazığ’ın 92 yıllık Kapalı Çarşı’sında en sakin bayram alışverişi

Türkiye’nin yöresel ürün çeşitliliği bakımından zengin illeri arasında yer alan Elazığ’da bulunan 92 yıllık Kapalı Çarşı’da korona virüs tedbirleri nedeniyle en sakin Ramazan Bayramı alışverişi yaşanıyor. Maske takmanın zorunlu olduğu, sosyal mesafeye dikkat edilmeye çalışılan ve içeride 150 kişi bulunması gereken çarşıya gelenler yöresel ürünlerden satın alıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüs tedbirleri kapsamında normale geçiş süreci devam ediyor. Bu kapsamda 44 gün kapalı kaldıktan sonra açılan 92 yıllık Kapalı Çarşı’da Ramazan Bayramı alışverişi başladı. Maskesiz girmenin yasak olduğu ve sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra en fazla 150 kişinin bulunması kararlaştırılan çarşıda en sakin alışveriş dönemi geçiriliyor. Alışveriş yapan vatandaşlar, başta orcik, pestil, dut, kayısı, peynir ve baharat çeşitleri olmak üzere yörede yetiştirilen doğal ürünlere rağbet gösteriyor.

Çarşıda esnafı her yıl bayramdan bir hafta önce ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını aktarırken, bu Ramazan ayında ise bayram telaşı olmadığı gibi tatlı bir iş de yapamadıklarını dile getirdi.

"Bayram öncesi her şeyi burada bulabiliyoruz"

Kapalı Çarşı’nın her dönem ilgi gördüğünü belirten vatandaşlardan Feyzi Pirinççi, “Uzun süredir kapalıydı ama şu an gördüğüm kadarıyla çok iyi ve millet de alışverişte. Bu hem esnaf için hem de ekonomi için çok iyi bir durum. Vatandaşlar, bayram öncesi hemen hemen her şeyi burada bulabilir. Burası eskiden beri bildiğimiz bir alışveriş yeri. Kapalı çarşıda gördüğünüz ürünlerin çoğu Elazığ’ın ürünleridir” dedi.

Kapalı Çarşı’ya alışveriş yapmaya geldiğini dile getiren Zülfü Bulut ise, “Kapalı Çarşı, Elazığ’ın kalbi diyebiliriz. Çarşıda her türlü ürün bulunabiliyor. Orcik, dut pestili, bağ pestili ve birçok ürün var. Bütün doğal ürünlerimiz var" ifadelerini kullandı.

"Salgın nedeniyle tatlı bir iş, bayram telaşı yok"

Kapalı Çarşı esnaflarından Ahmet Küp, “Bizler ürünleri vatandaşların ihtiyaçlarına göre getiriyoruz. Covid-19 salgınından dolayı eskisi gibi öyle tatlı bir iş, bayram telaşı yok. İşlerimiz eskiden daha iyiydi ancak korona virüsten dolayı biraz durgun. Bizim ürünlerimiz Elazığ’dan çıkan yöresel ve doğal ürünlerdir. Ürünlerimiz arasında pestil, gül kurusu, kayısı, köpük pestili dediğimiz ürünler var. Orciklerimiz de yüzde yüz doğal ve organiktir. Çeşitlerimiz çok. Burada ne ararsan var” dedi.