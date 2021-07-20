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Yerel Elazığ’daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Yerel

Elazığ’daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu oluşan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 03:47:00 -
Elazığ’daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. idaresindeki 23 AAY 506 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 23 FS 797 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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