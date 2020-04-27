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Aktüel

Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 151 bin talebi yerine getirdi

Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunun şuana kadar 151 bin 439 talebi yerine getirdiği bildirildi.

2020-04-27 17:10:45 -
Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 151 bin talebi yerine getirdi

Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunun şuana kadar 151 bin 439 talebi yerine getirdiği bildirildi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren jandarma, polis, AFAD, Kızılay, UMKE, Zabıta ve diğer kurumlardan oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ise sahada evlerinden çıkması kısıtlanan ailelerin yardımına koşuyor. Şuana kadar 112, 155 ve 156 hatlarına kent merkezi, ilçeler ve köylerden 152 bin 80 bin talepten 151 bin 439’unun karşıladığı belirtildi.

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