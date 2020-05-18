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Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 3 şüpheli yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:50:03 -
Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 3 şüpheli yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli olarak belirlenen 3 şahıs, durdurularak üst aramaları gerçekleştirildi. Polis şahısların üzerinden bir miktar toz esrar ele geçirdi.


Emniyete götürülen şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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