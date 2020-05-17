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Elazığ’da termometreler 38 dereceyi gösterdi

Elazığ’da termometreler 38 dereceyi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:56:40 -
Elazığ’da termometreler 38 dereceyi gösterdi

Elazığ’da termometreler 38 dereceyi gösterdi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı 6 ilde 10 derecelik sıcaklık artışı Elazığ’da etkisini gösteriyor. Hissedilir derecede artan sıcaklardan vatandaşlar etkilenirken, termometrelerin 38 dereceyi göstermesi dikkat çekti. Salgın tedbirleri, Ramazan ayı ve havaların sıcak olması nedeniyle vatandaşlar çok fazla dışarı çıkmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki süs havuzları ise güvercinlere kaldı. Vatandaşlar son günlerde sıcaklıkların aniden arttığını belirterek, mevsim normallerinin üstüne çıktığını hissettiklerini söylediler.


Elazığ’da hava sıcaklığının aniden arttığına dikkat çeken Ömer Öz, “Sıcaklıklar cidden bu hafta mevsim normallerinin üstüne çıktı. Biz de çarşıya alışveriş için çıkmıştık, bayağı sıcak. Havalar özellikle bugün arttı, maskeler de çok terletiyor. Ramazan ayındayız, umarım bu sıcaklık böyle devam etmez” dedi.


Vatandaşlardan Barış Barut ise, “Ramazan ayındayız ve sıcaklıklar gerçekten bugün çok yüksek. Zaten havalar bu sene dengesiz gitti ve bir anda havalar ısındı. Termometreler bugün 40 dereceye yaklaştı, insanlar niyetli ve bugün gerçekten zor geçiyor” ifadelerini kullandı.

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