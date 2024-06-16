Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Elazığ İzzet Paşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
3 kişi yaralandı
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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