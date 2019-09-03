Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.03 Eylül 2019 Salı 13:31
Savaş G. ileMehmet Yılmaz arasında, Oto Galericiler Sitesi'ndeki iş yerlerinin arkasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda Yılmaz yaralandı.
Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Savaş G'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yılmaz'ın, Oto Galericiler Sitesi Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.
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