Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şahaplı köyünde Furkan G. (22) ile M.T. (19) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.T, av tüfeğiyle Furkan G'ye ateş etti.
Ağır yaralanan Furkan G, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Baskil Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gencin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan M.T'nin yakalanmasına çalışılıyor.