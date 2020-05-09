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Aktüel

Elazığ'da "riskli alan" ilanı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:34:59 -
Elazığ'da "riskli alan" ilanı

ANKARA (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki bir bölge "riskli alan" ilan edildi.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Gölbaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 35,47 hektar büyüklüğündeki alanın riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2'nci maddesi gereğince verildi.

Kararda, riskli alanın krokisi ile koordinat listesi de yer aldı.

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