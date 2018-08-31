Elazığ'da otomobil direğe çarptı: 4 kişi yaralandı

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 HB 212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çaptı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık,polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.