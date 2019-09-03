Elazığ’da oto galerici silahlı saldırıya uğradı Tartıştığı S.G. tarafından tabancayla vurulan oto galerici Mehmet Yılmaz, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerindeki oto galericiler sitesinde gerçekleşti. Galerici Mehmet Yılmaz ile S.G. arasında belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.G., yanındaki tabancayı çekip, Yılmaz'a ateş ederek vurdu. Mehmet Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, S.G. ise kaçtı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma, S.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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