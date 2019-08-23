Elazığ’da midibüs ile otomobil çarpıştı:2 yaralı Elazığ’ın Keban ilçesindeotomobil ile midibüsünçarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ’ın Keban ilçesindeotomobil ile midibüsünçarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Keban ilçesi Çırçır Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BU 310 plakalı midibüs ile 23 BJ 811 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.İ

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elazığ’daki hastanelere kaldırıldı.

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