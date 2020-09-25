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Aktüel Elazığ'da Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

Elazığ'da Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

İlk belirlemelere göre 100 dekar bitki örtüsü zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-25 21:55:15 -
Elazığ'da Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Mastar Dağı'nda örtü yangını çıktı.

Mastar Dağı'nın merkeze bağlı Koçkale ve Elmapınarı köyü arasındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

İş makineleri ile yangın söndürme araçlarının giremediği arazide ekipler, yangını kazma ve kürek kullanarak söndürmeye çalışıyor.

Zorlu arazi şartlarında güçlükle müdahale edilen yangında ilk belirlemelere göre 100 dekarlık bitki örtüsü zarar gördü.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.


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