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Yerel

Elazığ’da Kırmızı Liste’de korunan alaca sansar ailesi görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesi’nde koruma altında olan alaca sansar ve 4 yavrusu, Elazığ’da görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 22:10:39 -
Elazığ’da Kırmızı Liste’de korunan alaca sansar ailesi görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesi’nde koruma altında olan alaca sansar ve 4 yavrusu, Elazığ’da görüntülendi.



Karakoçan ilçesi Üçbudak köyünde yaşayan Barış Doğan, bahçesinde gezindiği sırada sansar ve 4 yavrusu ile karşılaştı. Doğan, cep telefonuyla hayvanları görüntülerken, anne sansar yavrularını korumasına aldı. Görüntülerde alaca sansar olduğu belirlenen hayvanlar bahçeden hızla uzaklaşarak yaşam alanına döndü.


Nesli tükenme riski yüksek olan türlerin yer aldığı ’Kırmızı Liste’de korunan sansarların bölgede yaşam alanları olduğu değerlendiriliyor.

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