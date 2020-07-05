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Yerel

Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü! 5 işçi yaralı

Elâzığ’da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası yapımına başlanan konutlardan birinin inşaatında, iskele çökmesi sonucu 3'ü ağır 5 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 10:41:00 -
Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü! 5 işçi yaralı

Olay, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapımına başlanan konutlardan birinin inşaatında iskele çöktü. 5'inci katta çalışan işçiler, zemine çakıldı.

Diğer işçilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan 5 işçiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan işçilerden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

atakan699

insaata dikkat, duvarlari cok ince, tavan da ince bu ev satin alinmaz zaten ufak bir depremde cöker , malesef durum bu akillanmiyorlar para hiris herseyi geciyor
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