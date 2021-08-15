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Elazığ'da feci kaza: Biri ağır 2 yaralı
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Gündem Elazığ'da feci kaza: Biri ağır 2 yaralı
Gündem

Elazığ'da feci kaza: Biri ağır 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır, bir kişi de hafif şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 01:03:00 - 2021-08-15 01:06:02
Elazığ'da feci kaza: Biri ağır 2 yaralı

Kaza, Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 23 FA 493 plakalı Skoda marka otomobil ile Y.P. hakimiyetindeki 23 ABH 866 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak refüje çarpıp durabildi.

Kazada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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