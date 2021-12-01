Elazığ'da feci kaza! 3 yaralı
Elazığ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Eski Baskil Belediye Başkanı Kemal Ulukent'in kullandığı 23 HK 254 plakalı otomobil, Malatya Caddesi Trafo Kavşağı'nda S.Ç. yönetimindeki 23 FN 614 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada Ulukent ile S.Ç. ve yanında bulunan eşi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Ulukent'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.