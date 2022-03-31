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Yerel Elazığ'da feci kaza!
Yerel

Elazığ'da feci kaza!

Elazığ ilinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 16:25:00 -
Elazığ'da feci kaza!

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu Baskil Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şoförü öğrenilemeyen 34 NU 4129 plakalı otomobil ile 23 ABC 148 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. (İLKHA)

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