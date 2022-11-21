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Gündem Elazığ'da eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
Gündem

Elazığ'da eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Elazığ’da eylem ve etkinliklerin 15 süreyle gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 15:54:00 -
Elazığ'da eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması amacıyla; Mülki Amirliklerce düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, miting, açık yer toplantıları ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart/afiş asma, bildiri dağıtma vb. etkinliklerin ilimiz genelinde açık alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri doğrultusunda 21.11.2022 günü saat 00.01’den 05.12.2022 günü saat 23.59’a kadar on beş (15) gün süre ile yasaklanmıştır” denildi.

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