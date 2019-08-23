Elazığ’da eşyasız evde yaşayan aileye yardım eli

Elazığ Belediyesi3 çocuğuyla eşyasız evde yaşam mücadelesi veren anneye yardım eli uzatıp, ihtiyaçları olan tüm eşyayı ulaştırdı.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evde Temizlik Hizmeti ekiplerinin saha araştırmaları kapsamında boş bir evde 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren anneyi belirledi. Eşinden ayrılan, 5 ile10 yaşlarındaki 3 çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan aileye yardım elini uzatan ekipler, baza,yatak, koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın,ocak, televizyon, mutfak eşyaları, halı, mobilya, giyecek ve yiyecek yardımını aileye ulaştırdı.

Evlerinde yeni eşya ve yataklara kavuşan aile yardım eli uzatan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ekibine teşekkür etti.

Öteyandan, belediye hayır çarşısının ihtiyaç sahibi ailelere umut olduğu, bir yandan da yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde temizlik hizmeti sunduğu aktarıldı.