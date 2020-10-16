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Aktüel Elazığ'da elbiselerin içine gizlenmiş 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
Aktüel

Elazığ'da elbiselerin içine gizlenmiş 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:20:30 -
Elazığ'da elbiselerin içine gizlenmiş 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir aracın bagajında yapılan aramada elbiselerin içine gizlenmiş 2 kilo 250 gram kubar esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu M.S.K'nin Bingöl'den Elazığ'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler suçüstü yakalamak istedikleri şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelinin yolcu olarak bindiği aracı durduran ekipler, bagaj bölümünde narkotik köpek ile yaptıkları aramada, elbiselerin içine gizlenmiş 2 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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