Elazığ'da El Kaide operasyonu! 5 kişi gözaltında Elazığ'ın merkez ve Karakoçan ilçelerinde terör örgütü El Kaide'nin propagandasını yaptığı belirlenen 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Elazığ'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü El Kaide'ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü El Kaide'nin propagandasını yapan 5 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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