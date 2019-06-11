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Elazığ’da Dünya Çevre Haftası yürüyüşü

Elazığ’da dünya çevre haftasınedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılanlar hem temizlik yaptı, hemde çiçek dikimi gerçekleştirdi.

11 Haziran 2019 Salı 12:43
Elazığ’da Dünya Çevre Haftası yürüyüşü

Elazığ’da dünya çevre haftasınedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılanlar hem temizlik yaptı, hemde çiçek dikimi gerçekleştirdi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi tarafından Dünya Çevre Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan Dünya Çevre Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanından Öğretmen evine yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte Elazığ Belediyesi İle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri farkındalık oluşturmak için yerde bulunan çöpleri topladı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ise çiçek dikti. Yürüyüş sonrasında vatandaşlara çiçek ve çam ağacı hediye edildi.


Her yıl5-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Çevre Koruma etkinliklerinde bir arada olduklarını ifade eden Belediye Başkan Vekili Aydın Kara, “Temiz bir toplum ve temiz bir çevre bırakma adına toplumun kamuoyunun dikkatini çekmek için yürüyüş gerçekleştirdik” dedi.


Çevre ve Şehircilik Elazığ İl Müdürü Mustafa Pirinçci ise “Bu yıl Ramazan Bayramına tesadüf etmesi sebebiyle çevre haftasını 11 Haziran’da daha etkin bir şekilde kutlamak istedik. Demokrasi meydanından öğretmen evi önüne aynı zamanda Karayolları Kavşağından Öğretmenevi önüne kadar Elazığ Belediyesi personelleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri bir etkinlik düzenledi. Farkındalık oluşturmak için bunu yaptık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:43
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