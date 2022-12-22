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Tarım Elazığ'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı
Tarım

Elazığ'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kovancılar ve Palu ilçelerindeki vatandaşlara, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımları 2022-2023 başvuru dönemi 14. 3 etap bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 15:13:00 -
Elazığ'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı

Kovancılar ve Palu ilçelerinde tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımları 2022-2023 başvuru dönemi 14. 3 etap bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımları 2022-2023 başvuru dönemi 14. 3 etap bilgilendirme toplantıları Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından Kovancılar ve Palu ilçelerinde yapıldı. Kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verilecektir. Altyapı yatırımları başvuruları 20 Ocak 2023 tarihinde, ekonomik yatırımları başvuruları ise 10 Şubat 2023 tarihinde sona erecektir'' denildi.

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