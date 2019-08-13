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Elazığ'da belediye başkanının aracı gelin arabası oldu

Bedensel engelli Tuğçe Çolak ile Erhan Naynal dünya evine girdi.

13 Ağustos 2019 Salı 13:26
Elazığ'da belediye başkanının aracı gelin arabası oldu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, dünya evine giren bedensel engelli Tuğçe Çolak ile Erhan Naynal çifti için makam aracını gelin arabası yaptı.

İstanbul'da mobilya dükkanı işleten 27 yaşındaki Naynal, zaman zaman gelip gittiği memleketi Elazığ'da, 4 yıl önce bedensel engelli 27 yaşındaki Çolak ile tanıştı. Uzun süren bir arkadaşlığın ardından aşık olduğu Çolak ile evlenmeye karar veren Naynal, İstanbul'daki dükkanını kapatarak, memleketine yerleşti.    

Naynal ve Çolak çifti, kıyılan nikahın ardından Kültür Park Mamüratül Aziz Salonu'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Yeni çifte jest yapan Şerifoğulları, süslettiği makam aracını gelin arabası olarak gönderdi.

Damat Naynal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sevdiği Çolak ile dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Desteklerinden dolayı Başkan Şerifoğulları'na teşekkür eden Naynal, "Tanışmamız ortak bir arkadaşımızla 4 sene önce başladı. O zamandan beri arkadaşlığımız devam ediyordu. Bu sene de evlenmeye karar verdik, böylece mutluluğa adım attık." dedi.

Gelin Çolak ise kendisi için unutulmaz bir gün olduğunu aktararak, "Evlilik sadakat, güvendir,  evleneceğin insanı dağ gibi görmektir, yaslandığın zaman yıkılmayacağını bilmektir. Ben o dağı bulduğuma inanıyorum, darısı tüm bekarların başına." diye konuştu. 

 

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:26
  1. İstanbul
  2. Elazığ
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  5. Şahin Şerifoğulları
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