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Elazığ’da bayram namazında camiler doldu

Elazığ’da Kurban Bayramı namazı coşkusu yaşandı.

11 Ağustos 2019 Pazar 09:15
Elazığ’da bayram namazında camiler doldu

Elazığ’da Kurban Bayramı namazı coşkusu yaşandı.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da vatandaşlar, Kurban Bayram namazı için sabahın erken saatlerinde başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Hep birlikte saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Namazın ardından tekbirlerle minbere çıkan imamlar bayramın anlam ve önemini anlatan hutbeler verdi.


Hutbenin ardından İzzetpaşa Camiinde bayram namazına katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ile Vali Yardımcısı Uhud Emre Koyuncu, vatandaşlarla bayramlaştı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:15
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