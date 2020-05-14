Elazığ’da bağışlanan 100 ton un ekmek oldu, Vefa ekibi evlere ulaştırdı

Elazığ’da yaklaşık 100 ton un bağışı yapıldı, bugün 10 bin adet ekmek üretilip Valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlere ulaştırıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüse karşı her türlü çalışma yapılırken, sosyal destekler de sürüyor. Valilik bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bu kapsamda 4 tırdan oluşan yaklaşık 100 ton un bağışı yapıldı. Bağışlanan unlar ekmek fabrikasına götürülerek evden çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstündekiler için ekmeğe dönüştürüldü. Bugün bağışlanan unlardan ekmek yapılmaya başlandı. Üretilen 10 bin adet ekmek Valilik koordinesinde hizmet veren jandarma, emniyet, AFAD, Kızılay, UMKE ve diğer kurumlardan oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından evlere ulaştırıldı.

Ekmeğin evlerine kadar geldiğini gören vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Vefa Destek Grubunda görev yapanlara teşekkür etti.