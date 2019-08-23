Elazığ'da akılalmaz olay! Akciğerinde çivi çıktı Akciğerinden 10 santimetrelik çivi çıkan Keko Ateş, sevenlerinin yüreğini ağzına getirdi. Yaşlı adama hastanede müdahale edildi.

Akciğerinden çivi çıkan 91 yaşındaki Keko Ateş, herkesin ağzını açık bıraktı. Elazığ‘da yaşayan Keko Ateş, bir süredir müzdarip olduğu öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastanenin yolunu tuttu. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde çekilen röntgen sonucu 91 yaşındaki yaşlı adamın akciğerinde 10 santimetrelik çivi olduğu tespit edildi. Yaşı sebebiyle sevenlerini endişelendiren Keko Ateş, doktorların ve sağlık çalışanlarının hızlı müdahalesi sonucunda kurtarıldı.

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