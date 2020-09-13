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Aktüel Elazığ'da ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü
Aktüel

Elazığ'da ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-13 20:53:24 -
Elazığ'da ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaat halindeki okulun yakınında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, ikisi şantiye işçilerinin kaldığı, biri ofis olarak kullanılan 3 konteynere sıçradı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Konteynerlerdeki tüplerin patladığı yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.




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