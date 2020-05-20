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Elazığ'da "açık hava sineması" etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:59:03 -
Elazığ'da "açık hava sineması" etkinliği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için "açık hava sineması" etkinliği düzenledi.

Kentte bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen etkinliğe araçlarıyla katılan vatandaşlara, belediye görevlilerince Elazığ'ın yöresel lezzetlerinden badem şekeri, mısır ve içecek ikramında bulunuldu.

Ücretsiz etkinlikte "7. Koğuştaki Mucize" filmi izlendi.

Etkinlikte konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, salgınla mücadele sürecini evlerinde geçirmek zorunda kalan ve sosyal yaşamları kısıtlanan vatandaşlara moral vermek amacıyla açık hava sineması etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Sinema etkinliğinin arife gününe kadar devam edeceğini belirten Şerifoğulları, şunları söyledi:

"Ülke olarak çok güzel bir sınav verdik. Elazığ 81 ilden bu sınavı en iyi veren il oldu. Normalleşme sürecinde hemşehrilerimiz için birçok çalışma yapacağız. İnşallah Elazığ’ın güzel park ve caddelerinde hep birlikte yine eski günlerdeki gibi gezeceğiz, eğleneceğiz."

Açık hava sineması etkinliğine ailesi ile katılan Harun Yıldırım, güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Belediyenin yapmış olduğu bu hizmetten dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Yaşanan bu salgından sonra bu etkinlikle insanlar biraz da olsa nefes aldı." dedi.

Yusuf Kenan Polat'da bu tür etkinliklerin devamını beklediklerini belirterek, kendilerine bu fırsatı sunan belediye yetkililerine teşekkür etti.


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