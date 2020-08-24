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Aktüel Elazığ'da 8'inci kattan düşen asansör kabinindeki kişi yaralandı
Aktüel

Elazığ'da 8'inci kattan düşen asansör kabinindeki kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:06:42 -
Elazığ'da 8'inci kattan düşen asansör kabinindeki kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir apartmanda 8'inci kattan düşen asansör kabinindeki kişi yaralandı

Çayda Çıra Mahallesi'ndeki 9 katlı bir apartmanın görevlisi Ali Rıza Doğan'ın bindiği asansör kabini henüz belirlenemeyen nedenle 8. kattan bodrum kata düştü.

Zemine çakılmadan duran asansör kabinindeki Doğan, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kabinden çıkarılan Doğan, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


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