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Aktüel Elazığ'da 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli çocuğu jandarma buldu
Aktüel

Elazığ'da 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli çocuğu jandarma buldu

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:33:10 -
Elazığ'da 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli çocuğu jandarma buldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli 12 yaşındaki çocuk, jandarmanın dikkati sayesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi kırsalında devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, arazide bitki halde gezen bir çocuk gördü.

Çocuğun durumundan şüphelenerek yanına giden ekipler, zihinsel engelli olduğunu fark ettikleri çocuğun kaybolduğunu anladı.

Adının Muhammet Raşit Doğan olduğu tespit edilen 12 yaşındaki çocuk için, kent merkezinde yaşayan ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu belirlendi.

Ekipler Doğan'ı sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim etti.

Evlatlarına kavuşan aile jandarmaya teşekkür etti.

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