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Elazığ'da 125 yıllık tarihi konak restorasyonla turizme kazandırılacak

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 125 yıllık Ekrem İspir Konağı, Kaymakamlıkça başlatılan çalışma ile restore edilerek turizme kazandırılacak.

23 Temmuz 2019 Salı 14:47
Elazığ'da 125 yıllık tarihi konak restorasyonla turizme kazandırılacak

Ağın'da Hacı Yusuf Mahallesi'nde bulunan, Osmanlı döneminden kalan, yıkılmaya yüz tutan tescilli tarihi konağın restorasyonu için Kaymakamlık tarafından proje hazırlandı.

Proje için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 1,3 milyon lira ödenek sağlandı.

Yapılacak ihalenin ardından restorasyon çalışmalarına başlanacak.

"Osmanlı kültürünü yansıtması bakımından önemli bir yapı"

Kaymakam Fatih Cıdıroğlu yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminden kalan konağın tarihi ve kültürel açıdan büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutan konağın turizme kazandırılması için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına proje sunduklarını ifade eden Cıdıroğlu, projenin onaylandığını söyledi.

"125 yıllık tarihi konak, Osmanlı kültürünü yansıtması bakımından önemli bir yapı. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca da tescilli." diyen Cıdıroğlu, en kısa zamanda ihalesi yapılarak, restorasyona başlanacağını kaydetti.

"Ekrem İspir Konağı"

19. yüzyıl Osmanlı döneminde taş ve kerpiçten yapılan, tavan ve pencerelerinde ahşap malzeme kullanılan iki katlı konak dikdörtgen bir plana sahip. Konağın çift kanatlı ahşaptan giriş kapısı, tabanı özel taşlarla döşenmiş, içerisinde çeşmeler ve kuyular bulunan geniş bir avluya açılıyor. Tarihi konak, ilçenin Osmanlı dönemi kültürünü yansıtması bakımından geçmişe ışık tutuyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:47
  1. Diyarbakır
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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