Elazığ Valisi Kaldırım’ın acı günü Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın, vefat eden amcası Hasan Kaldırım memleketi Bayburt’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın, vefat eden amcası Hasan Kaldırım memleketi Bayburt’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın amcası Hasan Kaldırım, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden amca Kaldırım için bugün merkeze bağlı Kaleardı Mahallesi Hz. Ebubekir Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazınaBayburt Valisi Cüneyt Epcim, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal,kurum müdürleri,yakınları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından amca Kaldırım’ın cenazesi Şehit Osman Mezarlığı’nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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