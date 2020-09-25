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Aktüel Elazığ Valiliğinden parkinson hastasına yardım eli
Aktüel

Elazığ Valiliğinden parkinson hastasına yardım eli

Yeniakit Publisher
2020-09-25 22:47:34 -
Elazığ Valiliğinden parkinson hastasına yardım eli

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliği kentte elinde poşetle maske satarak geçimini sağlamaya çalışan parkinson hastasına yardım eli uzattı.

Elazığ Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, kentte iki gün önce gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki denetimlere katılan Vali Erkaya Yırık'ın caddede karşılaştığı, elinde poşetle maske satan parkinson hastası Veysel Keke'nin ihtiyaçlarının karşılanması için verdiği talimatı doğrultusunda harekete geçti.

Ekipler, evinden aldıkları parkinson hastası Keke'yi, sağlık yönünden muayenesinin yapılması için Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenenin ardından Keke'nin hastalığı için ilaç tedavisi başlatıldı.

Ayrıca Keke'ye engel durumuyla ilgili heyet raporu alınarak Elazığ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından engelli maaşı bağlandı.

Yapılan yardımdan dolayı büyük memnuniyet duyan Keke, Elazığ Valisi Yırık'a teşekkürlerini ifade ederek, "Valimizden Allah razı olsun, bana bir baba ve ağabey gibi sahip çıktı. Allah, onu başımızdan eksik etmesin." dedi.

İki gün önce Hürriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerine katılan Vali Erkaya Yırık, caddede elinde poşetle maske satan engelli Veysel Keke ile karşılaşmış, rahatsızlığı ile ilgili bilgi aldıktan sonra ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ilgili birimlere talimat vererek Keke'nin satmak istediği tüm maskeleri de satın almıştı.

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