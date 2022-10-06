Elazığ Stadyumu son durum: İngiliz modeli yeni stadyum hizmete açılıyor! UEFA ve FIFA standartlarında...

Elazığ'da inşa edilen 18 bin 423 seyirci kapasiteli stadın yapımında sona gelindi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kent merkezindeki Kültür Mahallesi'nde bulunan 52 dönüm alanda yapımına başlanan UEFA ve FIFA standartlarındaki modern stadın yüzde 95'i tamamlandı.

Statta kütüphane, 7 cep salon, halter, bilardo, sabit bisiklet, tekvando, boks, güreş, badminton, havalı silahlar, basketbol ve voleybol gibi branşlarda spor yapılmasına olanak sağlayan çok amaçlı alanlar yer alırken, yanında 2 bin 650 kişi kapasiteli spor salonu, idari bina ile 480 araçlık açık ve kapalı otopark bulunuyor.

Çim saha çalışması gerçekleştirilen stada, serme çim uygulandı. Statta görevliler tarafından her gün çimlerin bakımı yapılıyor.

Yıl sonuna kadar hizmete açılması hedeflenen tesiste, 7 gün 24 saat sosyal ve sportif faaliyet yapılabilecek.

ELAZIĞ'A İNGİLİZ MİMARİSİ STADYUM

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine, yeni stadın kente kazandırılması için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Salgın ve deprem nedeniyle kısmen aksayan çalışmaların Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, belediye ve milletvekillerinin gayretiyle bitme aşamasına geldiğini belirten Eren, yeni statta sadece maçların oynanmayacağını, stadın birçok sportif faaliyete ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Statta 23 locanın bulunduğunu, localarda çok konforlu bir şekilde taraftarların maç izleyebileceğini dile getiren Eren, "Taraftarımız bunu hak ediyor. Bu stadın bir özelliği de tribünler sahaya çok yakın. İngiltere'deki statlara benziyor." diye konuştu.

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