Elazığ Sivrice'deki çocuklara motosiklet eğitimi verildi

ANKARA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremden etkilenen çocuklara motosiklet eğitimi verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak 1 hafta boyunca gerçekleştirilen eğitimlerde, gönüllü ve görevli eğitmenlerin 200'e yakın çocukla bir araya geldiği belirtildi.

Eğitimlerde trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldığı, koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili de bilgilerin aktarıldığı kaydedildi.

TMF Elazığ İl Temsilcisi Yunus Uçar, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız ilk önce depremden etkilendi ve hemen ardından Kovid-19 salgını baş gösterdi. Düzenlediğimiz motosiklet eğitimini daha önce yapıp çocuklarımızın yüzlerini güldürecektik. Maalesef tüm dünyayı saran koronavirüs salgınında eğitim faaliyetimizi yapamadık. Yeni normale dönüşle birlikte Elazığ'da tekrar faaliyetlere başladık. İlk etapta Sivrice ilçemizde bir hafta boyunca yaşları 4 ile 12 arasında olan çocuklara elektrikli motosikletlerimizle hem trafik hem de motosiklet eğitimi verdik." ifadelerini kullandı.