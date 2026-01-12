Elazığ MEB AKUB Akreditasyon Sınavından tam not aldı
Elazığ’da afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Arama ve Kurtarma Ekibi (MEB AKUB), zorlu eğitim süreçlerinin ardından katıldığı akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı.
Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen kapasite artırma çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. MEB AKUB ekibinin bu başarısı, kentin olası acil durumlara karşı müdahale kapasitesini bir üst seviyeye taşıdı. Sınav boyunca sergilenen yüksek disiplin ve koordinasyon, ekibin profesyonelliğini bir kez daha kanıtladı.