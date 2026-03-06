Prens Sultan Hava Üssü hedefte! Suudi Arabistan İran füzelerini havada avladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, üssü hedef alan 3 balistik füzeyi ve beraberindeki İHA'ları Patriot sistemleriyle havada imha ettiklerini resmen duyurdu. Suudi yetkililer, saldırıların üsse ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını savunuyor.

İran Kaynakları ve Uydu Görüntüleri: "Tam isabet" iddiası

Buna karşın, İran’a yakın kaynaklar ve bölgeden gelen bazı iddialar, saldırının engellenemediğini ve üssün kritik bölümlerinin vurulduğunu öne sürüyor:

İletişim Hattı Darbesi: Hafta içinde yayımlanan bazı analizler ve uydu görüntüleri, üssün iletişim ve radar bölümlerine doğrudan isabetler olduğunu, bazı yapıların tamamen yıkıldığını iddia ediyor.

Hava Üssünde Hasar: Bazı yerel raporlar, füzelerin bir kısmının üs içerisindeki pist ve mühimmat depolarına yakın bölgelerde patlamalara yol açtığını ve "havada avlama" açıklamasının hasarı gizlemek için yapıldığını öne sürüyor.

Körfez'de "Domino Etkisi" devam ediyor

Saldırı sadece Suudi Arabistan ile sınırlı kalmadı. Eş zamanlı olarak Bahreyn’deki ABD 5. Filosu ve Katar’daki El Udeid Üssü de füze ve İHA’ların hedefi oldu. Bölge genelinde "en üst düzey" alarm durumu ilan edilirken, İran tarafı saldırıların "şiddetli ve etkili" olduğunu iddia etmeye devam ediyor.