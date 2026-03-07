Premium SUV’da mart fırsatı! DS 7 için 380 bin TL destek

  • İSTANBUL
DS Automobiles, mart ayına özel kampanya kapsamında DS 7 modelinde dikkat çeken bir finansman desteği sunuyor.

Fransız otomobil markası DS Automobiles, mart ayında DS 7 modeli için yeni bir kampanya başlattı. Fütüristik zarafeti, kusursuz tasarım çizgileri ve ileri teknolojiyi seyahat sanatıyla buluşturan DS Automobiles, premium bir otomobile sahip olmak isteyenler için cazip satın alma fırsatları sunuyor. Markanın mart ayına özel teklifleri kapsamında; özgün tasarımı ve kusursuz silüetiyle ilk bakışta dikkat çeken DS 7’nin Etoile BlueHDi 130 versiyonu için 380 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,69 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Böylece DS Automobiles, Fransız lüksünü ve yenilikçi teknolojileri bir arada deneyimlemek isteyenlere avantajlı bir sahip olma fırsatı sunuyor.

 

DS 7 fütüristik zarafeti yollara taşıyor!

DS 7, karakteristik tasarım dili ve ön ile arka bölümdeki güçlü, modern çizgileriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ön tasarımda yer alan DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar, DS LIGHT VEIL gündüz farlarıyla kusursuz bir bütünlük oluşturarak markanın lüks moda anlayışını yola yansıtıyor. Teknolojik mükemmelliği olağanüstü konforla buluşturan bu modern SUV, sürüş keyfini yeniden keşfetmek isteyenler için öne çıkarken, iç mekânda sunulan gelişmiş teknolojiler ve detaylara gösterilen özenle seyahat sanatına ve Fransız mühendisliğine güçlü bir saygı duruşu sergiliyor. DS 7, tamamı otomatik şanzımanla sunulan iki farklı motor seçeneğiyle de performans ve verimliliği bir arada sunuyor.

