Kötü nefes kokusunun nedeni belli oldu: İşte 6 ihtimal!
Giriş Tarihi:

Kötü nefes kokusunun nedeni belli oldu: İşte 6 ihtimal!

Sürekli ağzınızın kötü kokmasının nedeni oruç diye düşünülse de altında yatan neden başka olabilir. İşte nefesinizin kötü kokmasına neden olabilecek 6 ihtimal...

#1
Foto - Kötü nefes kokusunun nedeni belli oldu: İşte 6 ihtimal!

Ramazan ayında uzun süre aç ve susuz kalmak, ağız kokusunun en yaygın nedenlerinden biri olarak görülüyor. Ancak sürekli ve yoğun şekilde devam eden kötü nefes kokusu her zaman oruçtan kaynaklanmayabilir.

#2
Foto - Kötü nefes kokusunun nedeni belli oldu: İşte 6 ihtimal!

Ağız ve diş sağlığından mide problemlerine, sinüs enfeksiyonlarından bazı sistemik hastalıklara kadar birçok farklı durum ağız kokusuna yol açabiliyor. Özellikle gün boyu devam eden ve geçmeyen kötü nefes kokusu, vücudun verdiği önemli bir sağlık sinyali olabilir.

#3
Foto - Kötü nefes kokusunun nedeni belli oldu: İşte 6 ihtimal!

Diş ve diş eti hastalıkları: Ağız kokusunun en yaygın nedenlerinden biri diş çürükleri, diş eti iltihabı (gingivitis) ve ilerlemiş diş eti hastalıklarıdır. Ağız içinde biriken bakteriler kötü kokulu gazlar üreterek nefes kokusuna neden olabilir.

#4
Foto - Kötü nefes kokusunun nedeni belli oldu: İşte 6 ihtimal!

Sinüzit ve üst solunum yolu enfeksiyonları: Sinüslerde biriken iltihap ve mukus, ağızdan gelen kötü kokunun önemli nedenlerinden biridir. Özellikle kronik sinüzit yaşayan kişilerde bu durum daha sık görülür. Mide ve sindirim sistemi hastalıkları: Reflü, gastrit ve mide enfeksiyonları da ağız kokusuna yol açabilir. Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan reflü, nefeste kötü bir kokuya neden olabilir.

#5
Foto - Kötü nefes kokusunun nedeni belli oldu: İşte 6 ihtimal!

Bademcik taşı: Bademciklerin içinde oluşan küçük beyaz taşlar bakterilerle dolu olduğu için oldukça keskin ve rahatsız edici bir kokuya sebep olabilir.

#6
Foto - Kötü nefes kokusunun nedeni belli oldu: İşte 6 ihtimal!

Diyabet: Kontrol altına alınmayan diyabet hastalarında nefeste aseton benzeri bir koku oluşabilir. Bu durum kan şekerinin ciddi şekilde yükseldiğinin işareti olabilir. Karaciğer ve böbrek hastalıkları: Bazı ileri karaciğer veya böbrek rahatsızlıklarında vücuttaki toksinlerin yeterince atılamaması, nefeste farklı ve yoğun kokulara neden olabilir./ kaynak: ensonhaber

