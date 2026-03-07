Kötü nefes kokusunun nedeni belli oldu: İşte 6 ihtimal!

Sinüzit ve üst solunum yolu enfeksiyonları: Sinüslerde biriken iltihap ve mukus, ağızdan gelen kötü kokunun önemli nedenlerinden biridir. Özellikle kronik sinüzit yaşayan kişilerde bu durum daha sık görülür. Mide ve sindirim sistemi hastalıkları: Reflü, gastrit ve mide enfeksiyonları da ağız kokusuna yol açabilir. Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan reflü, nefeste kötü bir kokuya neden olabilir.