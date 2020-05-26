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Elazığ kısıtlamanın son gününde havadan görüntülendi

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, caddelerin boş kaldığı şehir havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:37:42 -
Elazığ kısıtlamanın son gününde havadan görüntülendi

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, caddelerin boş kaldığı şehir havadan görüntülendi.


Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması Elazığ’da da devam ediyor. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin tedbir amaçlı görev yaptığı kentte, zorunlu görevdekiler dışında hemen hemen herkes evinde kaldı. Meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı kent, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, baharla birlikte yeşile bürünen alanların yoğunluğu dikkat çekti. Bayramın 2 gününü yağışlı geçiren kentte bugün ise hava sıcaklığı ile birlikte güneş yüzünü göstermeye başladı.


Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi sayısının çok az olduğu ve sokağa çıkanlara yasal işlem uygulandığı kaydedildi.


Öte yandan, kentte hastanede tedavi gören korona virüs vaka sayısının 10 olduğu bildirildi.

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