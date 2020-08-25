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Spor Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay'dan, fikstür değerlendirmesi:
Spor

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay'dan, fikstür değerlendirmesi:

"Elazığ'a gelecek takımlar, kentin misafirperverliğini görecek, sahada oluşacak rekabet saha dışına dostluk olarak yansıyacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:56:20 -
Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay'dan, fikstür değerlendirmesi:

ELAZIĞ (AA) - Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürünü değerlendirdi.

Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Ekim'de başlayacak sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek ilk hafta Çankaya Üniversitesi ile karşılaşacaklarını belirtti.

Başarılı bir sezon için var güçleri ile çalışacaklarını ifade eden Alpay, şunları kaydetti:

"Sporcularımıza sakatlıktan uzak, başarılarla dolu güzel bir sezon diliyorum. Takımımıza büyük destek veren Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Elazığ’a gelecek takımlar, kentin misafirperverliğini görecek, sahada oluşacak rekabet saha dışına dostluk olarak yansıyacak. Elazığ'ı, Türkiye’de ve Avrupa’da en iyi şekilde temsil edeceğiz. Elazığ'da basketbol kültürünü oluşturarak alt yapılardan gelecek çocuklarımızla birlikte Elazığ'da ve Elazığ’dan başlayarak Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da Türk basketbolunu zirve yaptıracağız."

Alpay, Türkiye Kadınlar Kupası'nın Elazığ'da oynanması için Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Bu yıl Türkiye Kupası'nın Elazığ’da oynanması için gerekli girişimleri başlatarak ön görüşmeleri sağladıklarını aktaran Alpay, "Depremden çok fazla etkilenen şehrimizin hem sosyal hem de ekonomik anlamda canlanmasını sağlayacak spor kent olma yolundaki büyük bir adım olan Türkiye Kupası’nın Elazığ’da oynanması istiyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapacağız. Basketbol Federasyonumuzun da şehrimizin yaşadığı sıkıntılardan dolayı pozitif ayrımcılık yapacağına inanıyorum. Kupanın kentimizde oynanması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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