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Spor Elazığ İl Özel İdare, Sloven basketbolcu Baric'i transfer etti
Spor

Elazığ İl Özel İdare, Sloven basketbolcu Baric'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-22 17:14:36 -
Elazığ İl Özel İdare, Sloven basketbolcu Baric'i transfer etti

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Sloven basketbolcu Nika Baric’i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşında ve 1,70 metre boyundaki Sloven oyun kurucu Nika Baric’in kadroya dahil edildiği bildirildi.

Baric, geride kalan sezonda Rusya'nın Dinamo Kursk formasıyla mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, şunları kaydetti:

"Avrupa Kupası’na gidilen bu yolda önemli bir transfer gerçekleştirdik. Baric, Avrupa’nın önemli oyun kurucularından biri. Sürecin başından sonuna kadar takibini yapan ve sonuca ulaştırılmasını sağlayan yönetim kurulumuza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Transferlerimiz ilimize ve ülkemize hayırlı olsun."

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