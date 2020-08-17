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Spor

Elazığ İl Özel İdare Kulübü Başkanı Alpay: "Elazığ'ın sesini Avrupa'ya duyuracağız"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:56:47 -
Elazığ İl Özel İdare Kulübü Başkanı Alpay: "Elazığ'ın sesini Avrupa'ya duyuracağız"

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin kulüp başkanı Mustafa Alpay, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ile Elazığ'ın sesini Avrupa'ya duyuracaklarını söyledi.

FIBA tarafından yapılan kura çekimi sonucunda Birevim Elazığ İl Özel İdare, D Grubu'ndaki rakipleri PBC MBA Moskova (Rusya), KZ AZS AJP Gorzow WKLP (Polonya) ve KP Brno (Çekya) ile tur mücadelesi verecek.

Gruplarında 1. ve 2. sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek.

Kadınlar Avrupa Ligi ve diğer FIBA Avrupa turnuvalarının başlangıç tarihleri 1 Eylül'de FIBA Avrupa Kurulu tarafından belirlenecek.

Kulüp başkanı Mustafa Alpay, kura çekiminin takım için hayırlı olması dileğinde bulunarak, Elazığ'ı rakipleri karşısında en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

Takım olarak bir üst tura yükseleceklerine inandıklarını ifade eden Alpay, şunları kaydetti:

"Elazığ'ı Avrupa’da temsil etmekten dolayı son derece heyecanlı ve mutlu olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Eurocup’ta ne kadar iddialı olduğumuzu da WNBA’nın yıldız oyuncularını transfer ederek göstermiş olduk. Kura sonuçlarının ülkemize ve Elazığ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Elazığ için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hocamıza ve takımımıza güvenimiz tam. Ayrıca en büyük destekçimiz olan Elazığlı hemşehrilerimize de sonsuz güveniyoruz. Bu işi tüm Elazığ hep birlikte başaracağız. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ile Elazığ'ın sesini Avrupa'ya duyuracağız."

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