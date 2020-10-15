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Spor Elazığ İl Özel İdare, ABD'li basketbolcu Ariel Atkins'i transfer etti
Spor

Elazığ İl Özel İdare, ABD'li basketbolcu Ariel Atkins'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:59:06 -
Elazığ İl Özel İdare, ABD'li basketbolcu Ariel Atkins'i transfer etti

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, ABD'li oyuncu Ariel Atkins’i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nin (WNBA) yıldız oyuncularından 24 yaşında ve 1,80 metre boyundaki Ariel Atkins, kadroya dahil edildi.

ABD'li gard oyuncu Ariel Atkins, daha önce Washington Mystics, InvestInTheWest ENEA Gorzow ve Perth Lynx takımlarında forma giydi.

Atkins, 2019'da Washington Mystics ile WNBA Şampiyonasını kazandı.

Kulüp başkanı Mustafa Alpay, yaptığı açıklamada, 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçının çok önemli olduğunu ve maçı almak için ellerinden geleni yapacaklarını aktararak yeni transferlerin takım için hayırlı olmasını temenni etti.

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