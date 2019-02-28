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Elazığ bugün okullar tatil mi? | 28 Şubat Perşembe Elazığ okullar tatil mi

Elazığ’da yarın okullar tatil mi edildi? Elazığ beyaza bürünen illerimizin başında gelmekte. Balkanlardan başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışının en çok etkilediği illerden birisi de Elazığ oldu. Elazığ’da kar tatili haberleri aranıyor. Öğrenci ve veliler bugün Elazığ’da okullar tatil mi? 28 Şubat Perşembe Elazığ’da okullar tatil mi sorusunun cevabı için gözler Elazığ Valiliğine çevrilmiş durumda. Peki bugün 28 Şubat Perşembe Elazığ’da okul var mı? İşte detaylar.

28 Şubat 2019 Perşembe 08:20
Elazığ bugün okullar tatil mi? | 28 Şubat Perşembe Elazığ okullar tatil mi

Elazığ’da yarın okullar tatil mi edildi? Elazığ beyaza bürünen illerimizin başında gelmekte. Balkanlardan başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışının en çok etkilediği illerden birisi de Elazığ oldu. Elazığ’da kar tatili haberleri aranıyor. Öğrenci ve veliler bugün Elazığ’da okullar tatil mi? 28 Şubat Perşembe Elazığ’da okullar tatil mi sorusunun cevabı için gözler Elazığ Valiliğine çevrilmiş durumda. Peki bugün 28 Şubat Perşembe Elazığ’da okul var mı? İşte detaylar.

Ağrı ve Elazığ'da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelindeki tüm okullar tatil edildi. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı ve Elazığ'da okullar tatil edildi. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi. Ağrı Valiliği de merkez ve bağlı köylerde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 08:20
  1. İstanbul
  2. Ağrı
  3. Elazığ bugün okullar tatil mi?
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